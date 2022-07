Outlook Lite voor Android verschijnt deze maand

2022-07-06T09:12:59

2022-07-06T09:16:12

Microsoft werkt momenteel aan een Lite-versie van Outlook voor Android. De app moet later deze maand wereldwijd beschikbaar zijn.

Dat blijkt uit de roadmap die Microsoft zelf bijhoudt. Daarin lezen we ook dat Outlook Lite een compactere versie van de bekende app is, maar dan een die minder ruimte in beslag neemt.

Ondanks het kleinere formaat, krijg je als gebruiker (waarschijnlijk) toch toegang tot de meest belangrijke onderdelen van de app. Dat gaan we later deze maand vanzelf zien.

Outlook Lite voor Android

Outlook Lite voor Android is reeds beschikbaar in een aantal landen, maar vanaf deze maand hoeft niemand er dus meer op te wachten. Lite werkt met Hotmail-, Live-, Outlook- en MSN-accounts.

De app biedt geen ondersteuning aan voor e-maildiensten van andere partijen. Daardoor vallen ook scholen en bedrijven buiten de boot. Daar gebruik je nog de normale versie van de app voor.

Lite-apps zijn geen nieuw gegeven in techland. Facebook was één van de eerste grote partijen die in 2015 de Facebook Lite-app lanceerde, voornamelijk bedoeld voor gebruikers in ontwikkelingslanden.

Daarna volgde Google al snel met een serie Go-apps, die eveneens weinig ruimte nodig hebben. Dergelijke apps zijn voor iedereen handig met minder technisch vernuftige smartphones.