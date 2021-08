Overlast in NS-treinen krap 2500 keer via WhatsApp gemeld

2021-08-02T11:31:00

2021-08-04T10:27:24

Vorig jaar stelde de NS een speciaal nummer in waarop treinreizigers via WhatsApp of sms overlast kunnen melden. Tot op heden zijn er 2.485 meldingen op binnengekomen, zo maakt het spoorwegbedrijf nu bekend.

Wanneer je je onveilig voelt in de trein of op een andere manier tijdens het reizen in onprettige situaties terechtkomt, dan kun je een berichtje sturen naar 06 131 813 18. Die komt binnen bij de NS-Meldkamer, waarna wordt besloten of er ingegrepen moet worden. In de helft van de gevallen bleek dat tot nu toe zo te zijn en kwamen beveiligingsmedewerkers of zelfs de politie in actie.

De meeste meldingen (ongeveer 450 stuks) betroffen de overtreding van de NS-huisregels. Dat kan te maken hebben met lawaai in een stiltecoupé of rondslingerend afval, bijvoorbeeld. Meldingen over ruzie tussen reizigers of het lastig gevallen worden door medepassagiers kwamen 300 keer voor. Dat er werd gebedeld in de trein, werd zo'n 250 keer gemeld.

Overlast in coronatijd

Volgens de NS heeft de coronapandemie invloed op het aantal meldingen. Juist omdat er minder mensen reizen en het rustiger is op het spoor, kan een onprettig gevoel ontstaan. Het is momenteel ook niet meer zo vanzelfsprekend om even een conducteur aan te spreken. Er kwamen 26 meldingen binnen van passagiers die geen mondkapje droegen, terwijl dit nog steeds verplicht is.

Het meldnummer is sinds mei 2020 officieel in gebruik. In 2019 vond de eerste proef plaats op trajecten in Zuidoost-Nederland. Inmiddels is het in elke NS-trein actief.