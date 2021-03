OVpay: Lelystad test inchecken met bankpas in stadsbus

2021-03-10T10:19:00

2021-03-10T11:33:24

Vandaag start in Lelystad de eerste proef met OVpay, een nieuwe betaalmethode voor reizigers in het openbaar vervoer. Inchecken bij de stadsbussen van Arriva kan daar nu met je bankpas of creditcard, mits deze contactloos betalen ondersteunen.

OVpay werkt niet meteen overal in Nederland omdat alle bestaande incheckpoortjes ervoor aangepast moeten worden. Dat zijn er in totaal zo'n 60.000 stuks. Dit proces is naar verwachting in 2023 afgerond. Vanaf dan kun je overal inchecken met je bankpas, waar je nu nog een ov-chipkaart nodig hebt.

Tot die tijd kun je je ov-chipkaart wel blijven gebruiken, maar het is de bedoeling dat deze betaaloptie (niet geheel ontoevallig ook in 2023) wordt uitgefaseerd. Mede omdat de beveiliging ervan in het verleden niet op orde bleek. Een ander voordeel is dat je niet meer telkens je saldo hoeft op te laden. De betaling wordt automatisch van je bankrekening afgeschreven.

Inchecken met smartphone of smartwatch

Tijdens de proef in Lelystad werkt OVpay met betaalpassen van ABN Amro, ASN Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS, Mastercard en Visa. Als je de gegevens ervan aan je smartphone of smartwatch hebt gekoppeld, kun je ook via deze apparaten inchecken. Je hoeft verder zelf niets te doen, zolang je contactloos betalen voor jouw bankpas maar hebt ingeschakeld.

Inchecken met smartphones werd een paar jaar terug ook al getest, maar dat project kwam maar moeizaam van de grond en werd uiteindelijk ook afgeblazen. Destijds betrof het een combinatie van de ov-chipkaart met de nfc-chip in de telefoon, maar er ging technisch teveel mis om ermee door te blijven gaan.