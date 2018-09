'Pas op voor malafide Fortnite-sites'

2018-09-10T10:26:00

2018-09-10T10:25:48

Cybercriminelen buiten de populariteit van de online shooter Fortnite uit via malafide websites. De makers achter de game hebben er al tientallen op de korrel en waarschuwen nu dan ook voor dit fenomeen.

Fortnite is sinds kort ook uit voor Android-telefoons, maar is niet te vinden in de Play Store zelf. Ontwikkelaar Epic Games koos ervoor om de game via zijn eigen site aan te bieden, om de opbrengsten niet met Google te hoeven delen. Maar dat betekent ook dat wanneer mensen buiten de Play Store om zoeken naar 'Fortnite voor Android', er een hoop schimmige sites opduiken.

Fortnite veilig op Android installeren

Om er zeker van te zijn dat je de juiste versie van Fortnite installeert, ga je via de officiële website van de game. Na inschrijving krijg je een mailtje met daarin een link om de app te installeren. Voorlopig werkt dat alleen nog op Samsung-telefoons. Des te indrukwekkender zijn de gebruiksaantallen: na krap een maand telt het spel al 23 miljoen spelers op Android.

Epic Games zegt actief stappen te ondernemen tegen bovengenoemde praktijken. Bijvoorbeeld door sites offline te dwingen of door samen te werken met browsermakers en antivirus-leveranciers. Die kunnen bijvoorbeeld voor een melding zorgen zodra de sites in kwestie bezocht worden.