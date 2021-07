Pas op voor onofficiële Windows 11-downloads vol malware

Windows 11 downloaden buiten de officiële kanalen van Microsoft om, blijkt geen goed idee. Antivirusfirma Kaspersky ontdekte online honderden vermeende Windows 11-installatiebestanden, die in werkelijkheid malware op je systeem installeren.

Vooropgesteld is Windows 11 momenteel alleen te installeren op een Windows 10-pc door je voor het Windows Insider-programma in te schrijven. De splinternieuwe Windows-versie komt dan als update binnen en de installatie wordt op de gebruikelijke manier automatisch uitgevoerd. Je kunt Windows 11 dus (nog) niet los van een website downloaden.

Toch spelen cybercriminelen wel handig op deze behoefte in, aldus Kaspersky. Ze verspreiden op internet setup-bestanden die Windows 11 lijken te installeren, maar virussen bevatten. Als voorbeeld toont het bedrijf een zogenaamde 'download manager' voor Windows 11 die het besturingssysteem ook zou 'activeren'. Wat het eigenlijk doet, is malafide software installeren.

Wachtwoorden gestolen

Dat kunnen programma's zijn waar je helemaal niet op zit te wachten, of kwalijkere zaken zoals een trojan-virus of malware die wachtwoorden onderschept. Het advies luidt dan ook om niet zelf op zoek te gaan naar manieren om Windows 11 te installeren. Vermoedelijk biedt Microsoft in een later stadium wel alternatieve downloadopties aan, maar voorlopig is dat nog niet zo.