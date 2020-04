Pc-verkoop stijgt door coronacrisis, maar niet voor lang

2020-04-13T10:33:00

2020-04-13T10:32:58

De verkoop van pc's en laptops is het afgelopen kwartaal 'door het dak gegaan', meldt marktonderzoeker Canalys. Dit omdat veel mensen een nieuwe computer nodig hebben om vanuit huis te kunnen werken. Tienduizenden gingen er over de toonbank.

Daadwerkelijke verkoopaantallen worden niet genoemd, maar er is wel ingezoomd op de aanvoer van nieuwe apparaten van fabrieken naar winkels. De rest van het jaar ziet er op dit vlak minder rooskleurig uit. De leveringen daarvan namen met 8 procent af, deels omdat het productieproces door het coronavirus tijdelijk stil heeft gelegen.

Het betreft de sterkste daling sinds 2016. Zo leverde Apple 21 procent minder computers dan gebruikelijk, en HP krap 14 procent.

Dalende lijn

Zodra het virus meer onder controle is en de markt weer op gang komt, verwacht Canalys niet dat dit zomaar bijtrekt. Juist omdat er in het eerste kwartaal van dit jaar zoveel computers zijn gekocht, veelal op basis van voorraad die er nog was, is er in de rest van het jaar minder behoefte aan. Daarnaast is er veel financiële onzekerheid, consumenten zijn minder geneigd in dure spullen te investeren.

Winkels kopen daardoor minder nieuwe apparatuur in, en dat voelen pc-fabrikanten straks in de portemonnee. Overigens geldt dit niet alleen voor pc's, er zijn ook andere producten die nu tijdelijk meer in trek zijn dan normaal. Denk aan webcams en koptelefoons, van belang bij het videobellen tijdens de quarantaine-periode.