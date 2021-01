Philips 242E1GAEZ is betaalbare gamingmonitor

Gamingmonitoren lopen al gauw in de papieren, maar Philips hoopt met het nieuwe 242E1GAEZ-beeldscherm juist gamers met een beperkter budget te paaien.

Wat deze monitor vooral geschikt maakt voor spellen, is de hoge verversingssnelheid (144 Hz) in combinatie met de lage responsetijd (1 ms) én ondersteuning voor AMD FreeSync. Om de prijs te drukken, is gekozen voor een full hd-resolutie in plaats van 4K.

Schermformaten

De schermdiagonaal is 24 inch (61 cm). Mag het een maatje groter, dan bestaat er ook een variant van 27 inch (68,6 inch). Deze schermen kosten respectievelijk 189 euro en 239 euro.