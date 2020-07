Philips Hue Bloom-tafellamp geeft elke ruimte kleur

2020-07-21T14:00:00

2020-07-21T09:27:21

Veel slimme Hue-lampen van Philips zijn losse pitjes die je zelf in fittingen draait. Maar er zijn ook kant-en-klare lampen te koop, waaronder de nieuwe Bloom-tafellamp.

De Bloom-lamp is via internet te bedienen in combinatie met de Hue-bridge, als ook via bluetooth. Het bereik daarvan is beperkt maar je hebt er dan geen extra kosten aan.

Sfeerlicht

De lamp kan 16 miljoen kleuren weergeven, zo ook verschillende tinten wit. Zo is er voor elke gelegenheid de juiste sfeer te creƫren. De adviesprijs is 69,99 euro.