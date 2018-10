Philips Hue LightStrip ook voor in de tuin

2018-10-04T14:00:00

2018-10-03T16:42:39

De Hue-lampen beperken zich niet meer simpelweg tot pitjes. Je was misschien al wel bekend met de lichtstrip voor binnengebruik, nu komt daar een variant voor buiten bij.

Wat het verschil is? De Philips Hue LightStrip Outdoor is bestendig tegen regen, de variant voor binnen niet. Bedoeling is dat je de strips inzet als tuindecoratie, ze kunnen namelijk 16 miljoen verschillende kleuren tonen.

Meters

En dat in meerdere patronen, van rustgevend tot feestelijk. Houd er rekening mee dat Hue bridge nodig is om de lightstrips via je smartphone te bedienen. Die wordt los verkocht. Een strip van 2 meter kost 90 euro, van 5 meter kost 160 euro.