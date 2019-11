Phishing verplaatst van mail naar sms en chat-apps

2019-11-27T10:26:00

2019-11-27T10:12:13

Nederlandse banken krijgen de afgelopen tijd haast twee keer zoveel meldingen van phishing via sms en chat-apps als WhatsApp, dan via e-mail. Volgens Betaalvereniging Nederland is er sprake van een verschuiving.

Opgelichters benaderen hun slachtoffers met sms'jes of chatberichten, met daarin linkjes naar nagebouwde internetbankierensites. Op die manier hopen ze betaalgegevens te onderscheppen. Ook kunnen ze je zelfs vragen om de bankpas naar ze op te sturen, onder het mom van recycling. Eenmaal in bezit van de pas, gaat men over op het achterhalen van je inlogcodes.

Stijging

De financiƫle schade door phishing bedroeg in de eerste helft van 2019 al 3,08 miljoen euro. Dat is meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In de eerste zes maanden van 2018 stond de teller namelijk op 2,36 miljoen euro. In totaal was er dat jaar uiteindelijk een schadepost van 3,81 miljoen euro. Grote kans dus dat de totale schade over heel 2019 straks (weer) flink hoger uitpakt.