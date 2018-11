Phishingmail van Sinterklaas in omloop

2018-11-14T14:29:00

2018-11-14T14:32:40

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is... wordt opgelicht. Er is een phishingmail in omloop uit naam van Albert Heijn, die het laat lijken alsof er een sinterklaascadeautje voor je klaarligt. Trap er niet in!

Cybercriminelen slaan wel vaker hun slaatje uit actualiteiten en tot aan pakjesavond is het sinterklaasfeest een mooie gelegenheid om een slaatje uit te slaan. De mail bevat een link waarmee je zogenaamd een waardebon van 500 euro kan winnen. In werkelijkheid tracht men via deze weg persoonsgegevens te stelen of slachtoffers dure sms-abonnementen aan te smeren, waarschuwt de Fraudehelpdesk.

Niet de eerste keer

Een soortgelijke nepmail wordt uit naam van Intertoys verstuurd. Daarin wordt gestunt met waardebonnen van 200 euro. Ook hier geldt dat je de mail het beste kunt negeren. Deze prakijken zijn overigens niet nieuw. De Fraudehelpdesk waarschuwde reeds in 2015 al eens voor dit soort oplichterij.

