Play Store toont straks welke gegevens Android-apps verzamelen

2021-07-30T09:30:00

2021-07-30T09:03:26

Google verplicht ontwikkelaars van Android-apps open kaart te spelen over de data die ze met hun applicaties verzamelen en om welke reden ze dit doen. Die informatie zie je straks terug op de winkelpagina in de Play Store, zodat je apps privacybewuster installeren kunt.

Door apps te installeren, overhandig je een schat aan persoonlijke informatie aan de makers er achter. Zij zien bijvoorbeeld hoe je de app gebruikt en vanaf welke locatie. Nu is het vaak gissen naar wat de ontwikkelaars precies aan die data hebben. Houden ze het voor zichzelf om de app mee te verbeteren of gebruikt men de gegevens om advertenties mee af te stemmen?

Dat en meer zie je straks terug in de nieuwe privacylabels. Daarin wordt o.a. onderscheid gemaakt tussen locatiegegevens, persoonlijke informatie zoals je telefoonnummer en e-mailadres, foto's en video's, zoek- en surfgeschiedenis, financiële gegevens en je adresboek. Ook wordt inzichtelijk of de data versleuteld wordt opgeslagen, en of je de optie hebt de gegevens te laten verwijderen.

Bekijk hieronder een voorproefje.

Vanaf volgend jaar

Appbouwers hebben tot het tweede kwartaal van 2022 om deze info aan te leveren. Anders komen hun apps de Play Store niet meer in, of worden ze verwijderd als ze er al op aangeboden werden. In het eerste kwartaal van volgend jaar kun je de privacylabels als Android-gebruiker al tegenkomen. Nu maar hopen dat de ontwikkelaars ook eerlijk zijn over welke informatie verzameld wordt.

Overigens volgt Google hierin het voorbeeld van Apple. Sinds eind vorig jaar is een soortgelijk beleid in de App Store van kracht.