Pokémon Go Battle League: online gevechtssysteem

2019-10-22T10:17:00

2019-10-22T11:42:38

Pokémon Go beschikt volgend jaar over een online gevechtssysteem. In de Pokémon Go Battle League kunnen spelers over de hele wereld het tegen elkaar opnemen.

Pokémon Go is een game voor smartphones en tablets waarbij je virtuele wezens moet verzamelen en trainen. Deze Pokémon, die populair zijn geworden dankzij de gelijknamige Japanse tekenfilmserie, zijn dankzij de app te vinden in de echte wereld. De app maakt gebruik van gps en augmented reality om de digitale wezens te projecteren bij jou in de straat. De game kwam in de zomer van 2016 uit en activeerde wereldwijd miljoenen mensen om samen de straat op te gaan en Pokémon te vangen.

Pokemon Go Battle League

De Pokemon Go Battle League is een uitbreiding op het Trainer Battles-systeem. In het verleden was het al zo dat spelers het tegen elkaar konden opnemen als ze bij elkaar in de buurt waren. Met de Pokémon Go Battle League kunnen gebruikers van de app tegen andere spelers over heel de wereld vechten. Hiervoor zul je nog wel steeds naar buiten moeten. De game zal worden uitgebreid met een online matching systeem en ranken. De ontwikkelaar Niantic tracht op deze manier om de game meer competitief en toegankelijk te maken.

De Go Battle League moet in begin 2020 uitkomen. Binnenkort worden meer details besproken in een video.