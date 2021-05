Polaroid Go is instantcamera op zakformaat

2021-05-25T14:00:00

2021-05-25T09:10:01

Een nadeel van instantcamera's is dat je ze niet zo eenvoudig meeneemt als uw smartphone. Polaroid hoopt daar met de Polaroid Go verandering in te brengen.

Die is namelijk zeer draagbaar door zijn formaat van slechts 10,5 x 8,4 x 6,2 cm. Gevolg daarvan is echter ook dat de foto's die er uit rollen, ook kleiner zijn dan het standaard polaroid-formaat.

Extra kosten

Een pakje fotovellen dat speciaal voor de Go gemaakt is, kost twee tientjes per zestien printjes. Pittig dus. Elk kiekje doet er 10 รก 15 minuten over om te ontwikkelen. De camera zelf kost 119,99 euro.