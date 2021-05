Politie waarschuwt: Pas op voor phishing via QR-codes

2021-05-14T10:30:00

2021-05-18T09:18:37

Pas op met het scannen van QR-codes die per mail of zelfs per briefpost binnenkomen uit naam van je bank, waarschuwt de Nederlandse politie. Cybercriminelen proberen je op deze manier naar phishingsites te lokken.

Veel mensen kennen QR-codes tegenwoordig omdat het zo'n gemakkelijke betaaloptie is bij het webshoppen. Je scant de QR-code via je internetbankieren-app en de bestelling is geplaatst. Dergelijke codes kunnen ook doorverwijzen naar andere websites. Juist daarin schuilt het gevaar, omdat je aan een QR-code zelf niet kunt aflezen of deze naar een legitieme site leidt.

Pas nadat je je camera er op richt en je smartphone de bijbehorende site in de mobiele browser opent, kun je pas opmerken dat er iets niet in de haak is. De link waar je op uitkomt, komt dan namelijk niet overeen met het daadwerkelijke adres van jouw bank. Vul je hier toch je bankgegevens in, dan worden ze door kwaadwillenden onderschept.

Niet helemaal nieuw

In de nepberichten wordt vaak opgeroepen om een nieuwe bankpas aan te vragen of een internetbankieren-app te verifiëren. Deze oplichtingsmethode is overigens niet nieuw. In 2019 berichtte het tv-programma Opgelicht?! er al over. Eerder deze maand bleek uit onderzoek van RTL Nieuws dat deze vorm van fraude de laatste tijd juist (pas) toeneemt.