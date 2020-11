Politie zet telkens vaker drones in

2020-11-16T11:12:00

2020-11-16T11:10:47

Drones vinden niet alleen bij hobbyisten gretig aftrek, ook de Nederlandse politie vliegt er telkens vaker mee. Dergelijke operationele inzetten van drones zijn tussen januari en september van dit jaar al vaker voorgekomen dan in heel 2019.

Vorig jaar stuurde de politie 556 keer een drone de lucht in, terwijl dit tussen januari en september van 2020 al 790 keer voorkwam. In 2017 had men slechts de beschikking over tien drones in totaal. Nu zijn dat er al 60 en vanaf volgend jaar worden het er 'meer dan 100'. Zo'n professionele politiedrone kost zo'n 50.000 euro, meldt de NOS.

Wakend oog

Drones worden vooral ingezet bij verkeersongevallen, omdat van bovenaf beter te zien is hoe het ongeluk heeft plaatsgevonden. Maar dit jaar ook vaak om te bepalen of mensen niet te dicht op elkaar staan. BIj demonstraties is bijvoorbeeld van bovenaf goed zichtbaar of mensen zich wel netjes aan de anderhalvemeter houden.