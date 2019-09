Proefversie Disney+ vandaag beschikbaar

2019-09-12T10:05:00

2019-09-12T10:01:12

Vanaf vandaag is de proefversie van Disney+ beschikbaar gesteld. De streamingdienst is in Nederland te gebruiken via je browser, consoles en iOS en Android. De proefperiode duurt twee maanden.

Je kan je via de website voor deze dienst aanmelden. Net zoals bij Netflix het geval is, moet je bij de proefversie al wel een betaalmethode kiezen. Disney biedt de keuze voor een maand- of een jaarabonnement. Per maand kost het 6,99 en voor een jaar betaal je 69,99. De betaalmethodes bestaan uit iDeal, creditcard en PayPal. Zeg het abonnement voor 11 november op om niet te betalen.

De proefversie die alleen in Nederland te gebruiken is heeft een iet wat summier aanbod. De exclusieve series die zijn ontwikkeld voor de streamingdienst komen pas uit met de officiële lancering. Dit gebeurd op 12 november. Op dit moment is de bibliotheek gevuld met de Disney films , een aantal Marvel en Star wars films en wat series.

Via je Android en iOS apps is het mogelijk om films en series te downloaden, dit kan via de browser niet. Met de proefversie kun je vier streams te gelijk aanzetten op verschillende apparaten. Disney+ biedt optie om zeven profielen aan te maken.