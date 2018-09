Provincie Noord-Holland test 'cruise control 2.0'

2018-09-10T12:05:00

2018-09-10T12:02:54

Voordat volledig zelfrijdende voertuigen in de toekomst de overhand krijgen, test de provincie Noord-Holland een tussenweg onder de naam coöperatieve adaptieve cruise control (CACC). Een eerste proef met dat systeem is inmiddels afgerond.

Vorige week reden zeven auto's in formatie over de N205. Doordat de voertuigen met elkaar communiceren, remmen ze tijdig en trekken ze daarna ook uit zichzelf weer op. Daarnaast wordt er verbinding gelegd met slimme stoplichten. Die rekenen uit hoe lang het licht op rood of op groen moet blijven, zodat de hele colonne in één keer kan passeren.

Veiliger

Bedoeling van het project is niet alleen om de doorstroming te verbeteren, maar ook de verkeerveiligheid. Een van de uitdagingen voor het systeem zijn immers andere weggebruikers, die in auto's zonder dergelijke sensoren rijden. Met de nieuwe praktijkervaring op zak gaan TNO en de TU Delft nu verder onderzoek doen, waarvan de resultaten in november worden verwacht.