PSD2-betaalwet: Onbekend maakt onbemind

2019-01-30T09:48:00

2019-01-30T10:53:15

De meeste Nederlanders staan negatief tegenover de nieuwe Europese betaalwet PSD2, terwijl ze er eigenlijk niet zoveel vanaf weten. Uit onderzoek van ING blijkt dat we er meer voor open staan nadat we er goed over geïnformeerd zijn.

PSD2 staat voor Payment Service Directive 2 en maakt het mogelijk om andere bedrijven naast je eigen bank toegang te verlenen tot jouw bankrekeninginformatie. Daarmee hoopt Brussel de de ontwikkeling van nieuwe financiële diensten te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan huishoudboekje-app waarin je betaalgegevens van verschillende banken automatisch onderbrengt.

82 procent van de Nederlanders is niet voldoende van deze wet op de hoogte, terwijl meer dan de helft toch zegt er een negatief gevoel bij te hebben. Zodra ze echter de nuances leren kennen, staan ze er in 46 procent van de gevallen toch voor open. Onder jongeren is dat aantal zelfs 64 procent.

Strenge eisen

Bedrijven kunnen bijvoorbeeld niet zomaar in je rekeningen grasduinen - je moet daar expliciet toestemming voor geven en de partijen zelf moeten aan strenge eisen voldoen. Toch is dat ook te kort door de bocht. Want stel dat degene waar je geld naar overmaakt toestemming heeft gegeven maar jij niet, dan ziet zo'n derde partij toch jouw overboeking terug op de ander zijn rekening.

