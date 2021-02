R.A.T. DWS-gamingmuis heeft aan één scrolwiel niet genoeg

Deze R.A.T. DWS-gamingmuis van Mad Catz ziet er behoorlijk imposant uit, nietwaar? Meest in het oog springend is nog wel dat deze muis twee scrolwieltjes heeft.

Naast het gebruikelijke wiel onder de wijsvinger is er ook eentje onder de duim geplaatst. Daarmee is horizontaal te scrollen, in games bijvoorbeeld door vaardigheden en wapens.

Genoeg knoppen

In totaal maken veertien knoppen er deel van uit, waarvan de functies zelf te bepalen zijn met de software van Mad Catz. Verder is deze muis is draadloos met een maximale dpi-waarde van 16.000.

Een adviesprijs is nog niet bekend.