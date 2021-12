Razer op de sobere tour met Pro Click Mini-muis

2021-12-14T14:00:00

2021-12-07T09:30:12

De Pro Click Mini-muis van Razer heeft een sobere uitstraling, zeker voor een merk dat normaliter gamers bediend. Gekleurde ledverlichting is hier in geen velden of wegen te bekennen.

Het strakke, witte uiterlijk past beter in een kantooromgeving en daarvoor is-ie dan ook bedoeld. Via bluetooth is te wisselen tussen drie gekoppelde apparaten, en nog een vierde in combinatie met de draadloze usb-dongle.

Genoeg knoppen

Met de software van Razer is de functie van elke knop te wijzigen, in totaal zeven stuks. Voor 89,99 euro haal je deze muis in huis.