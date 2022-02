Rij Verderkijken op Netflix handmatig aan te passen

Het is voortaan mogelijk de rij Verderkijken op Netflix handmatig aan te passen. Je hoeft dus niet meer te wachten tot die content vanzelf verdwijnt.

De videostreamingdienst Netflix biedt een handige rij aan, die vaak boven alle andere content binnen de app en op het web staat: Verderkijken. Dit is een rij waar je alle films, series en documentaires ziet staan waar je aan begonnen bent. Hier staan films die nog niet afgelopen zijn of series die nog een aantal afleveringen hebben die je kunt kijken.

Netflix biedt handige optie aan

Dat klinkt dus als een handige optie. Maar wanneer je een film of serie niet interessant vindt, dan staat die content dus vast in de lijst. Dat is voor een aantal weken, zonder dat je daar echt invloed op kon uitoefenen. Een groot probleem is het niet, maar het kan wel irritatie opwekken op het moment dat je constant langs de content moet scrollen waar je eerder al geen zin in had.

Daarom is het goed om te weten dat Netflix nu een nog handigere functie aanbiedt: je kunt die content namelijk handmatig verwijderen uit de Verderkijken-lijst. Dat doe je door de titel in de lijst te selecteren en dan de optie voor het verwijderen aan te klikken. Zo simpel is het. Je opent de titel, scrolt een beetje naar beneden in de lijst opties, selecteer Verwijderen en klaar is Kees.