Ring Video Doorbell Pro 2 zoekt het hogerop

2021-04-01T14:00:00

2021-04-01T10:13:45

De meest geavanceerde deurbel van Ring is sinds kort de Video Doorbell Pro 2. Een belangrijk verschil met de eerdere modellen is dat de beeldsensor een verbeterde kijkhoek heeft.

En dan wel niet in de breedte, maar juist in de hoogte. Hoe dat er uit ziet, zie je in bovenstaand voorbeeld. De resolutie is daarnaast van 1080p naar 1536p opgeschroefd, zodat meer detail wordt vastgelegd.

Bewegingsmelder

3D-bewegingsdetectie zorgt ervoor dat de deurbel nauwkeuriger begrijpt wanneer er iemand voor je deur staat, zodat er niet bij elke toevallige passant een melding wordt gestuurd.

Het terugkijken van beelden kan alleen met een Ring Protect-abonnement van 3 euro per maand. De deurbel zelf kost 249 euro.