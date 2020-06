Ring-videodeurbel: Nieuwe versie, dezelfde naam

2020-06-11T14:00:00

2020-06-11T09:28:48

Zes jaar geleden bracht Ring zijn eerste videodeurbel uit. Sinds deze maand ligt er een verbeterde versie van in de schappen, onder dezelfde naam en voor dezelfde prijs.

Let er dus op dat je niet per ongeluk het oude model oppikt. Het belangrijkste verschil zit hem in de beeldkwaliteit. De resolutie is opgekrikt van 720p naar full-hd. Gezien deze gadget vooral dienst doet als bewakingscamera is dat een fijne ontwikkeling.

Prijs

Ook de software-kant is verbeterd, zo heb je meer controle over wat wordt gefilmd en waar je meldingen van wil ontvangen. De vernieuwde Ring-videodeurbel wordt verkocht voor 99 euro.