Robotpolitie wil even je rijbewijs zien

2019-05-06T11:42:00

2019-05-06T11:30:00

Dat robots bepaalde beroepen efficiënter uitvoeren dan mensen, is inmiddels bekend. Maar houdt een robot je straks ook staande langs de weg, wanneer je te hard hebt gereden? GoBetween Robotic denkt van wel en ontwikkelde dan ook de Police Robot.

De robot wordt achterop politiewagens gemonteerd en kan dan via een meterslange, uitschuifbare arm helemaal tot aan het portier van de auto ervoor reiken. Via de ingebouwde camera kan oom agent vervolgens communiceren met de aangehouden bestuurder. Er zit een scanner op om de geldigheid van het rijbewijs na te lopen en bij een boete komt er naderhand nog een bonnetje uitrollen.

In kader van veiligheid

Goed, het ziet er misschien een beetje gek uit. Maar de bedoelingen zijn goed, vooral gelet op de veiligheid van politieagenten. Die krijgen immers nog wel eens te maken met geweld en in de Verenigde Staten is er altijd het risico dat er ineens naar een vuurwapen wordt gegrepen. Met de Police Robot kan men eerst even checken of het 'goed volk' achter het stuur betreft.

Mocht iemand kwaad in de zin hebben en er ineens vandoor gaan, dan rijden de achterbanden over een spijkermat die onder de robot vandaan is gekomen. De achtervolging is op die manier van korte duur. De Police Robot wordt nog niet grootschalig ingezet, maar de komende tijd wel doorontwikkeld.