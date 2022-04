Roccat Kone XP is doorzichtige muis met 15 knoppen

2022-03-31T14:00:00

2022-03-31T08:42:28

Aan twee knoppen en een scrolwiel op hun muis, hebben de meeste mensen wel genoeg. Gamers hebben vaak behoefte aan meer en wat dat betreft zitten zij met de Roccat Kone XP-muis gebakken.

Daarop vinden we maar liefst 15 knoppen terug, waarvan de functies zelf te bepalen zijn via de bijbehorende software. Opvallend is daarnaast dat de RGB-verlichting aan de binnenzijde is geplaatst.

Kleur van binnenuit

Doordat de bovenkant van de muis van doorzichtig materiaal is gemaakt, worden de interne onderdelen kleurrijk verlicht. Desgewenst in verschillende patronen. Deze muis haal je voor 89,99 euro in huis.