Rotterdams museum komt met malware-tentoonstelling

2019-06-13T09:25:12

2019-06-13T09:31:43

Zin om de komende zomervakantie eens een ander uitje dan dierentuin of pretpark te doen? Ga dan naar Rotterdam. Daar wordt in Het Nieuwe Instituut namelijk een tentoonstelling gehouden die helemaal gewijd is aan … malware!

Je hebt vast wel eens een virus gehad. Vroeger wist je dat ook meteen: op je scherm verschenen allerlei, soms grappige, meldingen en plaatjes. Lastig, maar veel meer dan dat was het niet. Tegenwoordig is dat wel anders. Spionagemalware, ransomware, enzovoort: ze verstoppen zich op je computer, terwijl ze grote schade kunnen aanrichten.

Malware in beeld

Wie meer wil weten over de geschiedenis en evolutie van computervirussen kan vanaf 5 juli terecht bij Het Nieuwe Instituut. In de tentoonstelling Malware: Symptoms of Viral Infection worden niet alleen de virussen zelf belicht, maar wordt er ook gekeken naar de impact van malware en worden er vragen gesteld over veiligheid, oorlogsvoering en geopolitiek.

Sinds 1986

Dat er heel veel materiaal is voor een tentoonstelling moge duidelijk zijn. Het eerste computervirus werd 33 jaar geleden ontworpen. BRAIN, het eerste DOS computervirus uit de geschiedenis, werd in 1986 door twee Pakistaanse broers geschreven (op de foto zie je er een screenshot van). Sindsdien zijn er meer dan een miljoen virussen ontwikkeld, raakten honderden miljoenen apparaten geïnfecteerd en loopt de schade inmiddels in de miljarden.

Malware in vogelvlucht

Het startpunt zijn de relatief onschuldige DOS-virussen, zoals bijvoorbeeld Brain, CoffeeShop en Crash. Met de opkomst van internet gingen virussen zich sneller verspreiden, eerst in de vorm van e-mailwormen zoals Anna Kournikova, Happy99 en Melissa, en later als ransomware, criminele gijzelsoftware met namen als PolloCrypt, Kenzero en Cryptolocker.

Stuxnet en NotPetya

Sinds anderhalf decennia jaar worden virussen ook ingezet als spionagesoftware en geopolitiek wapen door overheden. Het Stuxnet virus bijvoorbeeld werd ontwikkeld door de Amerikaanse en Israëlische overheid om het nucleaire programma van Iran te saboteren. De NotPetya cyberaanval, volgens geruchten gemaakt met inmenging van Rusland, legde de computers van ziekenhuizen, banken en de overheid in Oekraïne plat. Ook Nederland heeft een Defensie Cyber Commando dat digitale systemen van tegenstanders kan aanvallen, manipuleren of uitschakelen.

De tentoonstelling

Door middel van simulatiesoftware, archiefmateriaal en artistieke interpretaties laat de tentoonstelling zien hoe malware veranderd is, van grappige hobby-projectjes tot de ingrijpende internationale cybercriminaliteit die het tegenwoordig is. Je hebt tot en met 10 november de tijd om hem te bezoeken.