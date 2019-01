Router onbereikbaar door bug in Edge in Windows 10

2019-01-18T13:24:40

2019-01-23T09:35:49

Een van de nieuwste updates voor Windows 10 heeft ervoor gezorgd dat je de browser Edge niet meer kunt gebruiken voor lokale webadressen. Zo kun je bijvoorbeeld je router niet configureren of bij je NAS komen.

Als jij iemand bent die Windows 10 altijd helemaal up-to-date houdt, moet je in de toekomst toch even extra goed opletten bij het installeren van updates. Microsoft heeft deze maand namelijk een update uitgebracht die ervoor zorgt dat Egde onbruikbaar wordt voor lokale webpagina's. De bug lijkt vooral betrekking te hebben op configuratie-sites van routers en NAS'en.

De bug zorgt er namelijk voor dat ip-adressen beginnend met 192.168.x.x standaard niet worden geladen in Edge. De fout ontstaat nadat de patch KB4480116 is geïnstalleerd. Na het installeren van de patch worden lokale adressen namelijk op een zwarte lijst geplaatst van onveilige adressen. Microsoft is bezig om een fix te vinden voor de bug, die later zal verschijnen.

Patch verwijderen

Heb je zelf ook last van de bug, dan is het mogelijk om de uitgebrachte Windows 10-patch te verwijderen. Dat gaat als volgt: open het Configuratiescherm, kies voor Programma's en onderdelen en klik links op Geïnstalleerde updates weergeven. Zoek in de lijst onder Microsoft Windows naar Beveiligingsupdate voor Microsoft Windows (KB4480116). Dubbelklik erop om de patch te verwijderen. NA afloop moet de pc wel opnieuw worden opgestart.

Andere browser gebruiken

De bug heeft alleen betrekking op Egde, als je een andere browser zoals Firefox, Chrome of Internet Explorer gebruikt, kun je gewoon bij alle webpagina's.