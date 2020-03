Samen online bingewatchen met Netflix Party

2020-03-18T10:46:00

2020-03-18T10:47:42

Samen een film kijken is doorgaans leuker dan in je eentje. Maar nu iedereen thuis zit vanwege het coronavirus, zit dat er de komende tijd niet altijd in. Probeer de Chrome-extensie Netflix Party, die Netflix-video's voor alle kijkers synchroniseert.

Netflix Party werkt in wezen heel simpel. Na het installeren van de Chrome-extensie, heb je de optie om per film of aflevering van een serie een speciale link op te vragen. Door die link vervolgens te delen met je vrienden, kan iedereen meekijken. En overigens ook met elkaar chatten, er zit een chatkamer ingebouwd.

Sociale contacten onderhouden

Een klein nadeel is dat Netflix-video's in Chrome niet de allerbeste beeldkwaliteit hebben. Dat komt omdat Netflix de resolutie tot 720p beperkt om bandbreedte te besparen. Maar goed, dat valt zeker in deze vreemde tijden alleszins te overzien. Aangezien je sociale contacten voorlopig voornamelijk via online diensten treft., helpen alle beetjes.

Lees bij Computer!Totaal een uitgebreider artikel over het installeren van Netflix Party.