‘Samsung beperkt telefoonproductie voor 2022’

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan is Samsung voornemens minder smartphones te produceren voor de rest van het jaar.

Eerder stond op de planning dat Samsung zo’n 310 miljoen smartphones zou produceren. Maar dat aantal is nu teruggebracht tot 280 miljoen, aldus Maeil Business News.

In absolute aantallen is dat een groot getal, maar onderaan de streep lijkt het percentueel nog mee te vallen. Wellicht wil Samsung zich hiermee voorbereiden op een negatieve markttrend of het idee dat de economie nog een klap gaat krijgen; helaas maakt het bedrijf hier zelf niets over bekend.

Minder Samsung-smartphones?

Welke smartphones worden er dan precies getroffen? Naar verluidt wordt geen enkele serie ontzien. Het maakt dus niet uit of we het over high-end of budget hebben.

Het lijkt misschien een beetje gek om ook de productie van de (relatief) betaalbare smartphones te beperken. Dit zijn modellen waar mensen vaker op terugvallen wanneer vlaggenschepen onbereikbaar zijn. Maar het kan ook zijn dat consumenten gewoonweg minder of geen smartphones kopen en dan wil je niet met een overschot zitten.

Mogelijke oorzaken voor dit gerucht hebben ongetwijfeld te maken met de pandemie (die nog altijd niet volledig voorbij is), de oorlog in Oekraïne en de stijgende inflatie.