Samsung biedt als eerste overzetten WhatsApp-chats van iOS naar Android

2021-09-06T10:25:00

2021-09-08T11:54:30

WhatsApp werkt aan opties om je berichtengeschiedenis mee te nemen zodra je van een iPhone naar een Android-toestel overstapt. Recente Samsung-smartphones ondersteunen dit nu als eerste. Andersom werkt het nog niet.

De chat-app laat je op Android-telefoons van Samsung voortaan berichten importeren vanuit iOS. Dit omvat chatgeschiedenis van individuele contacten en groepen, zowel teksten als verzonden/ontvangen media, accountgegevens, je profielfoto en instellingen. Het kopiëren gebeurt niet via de cloud, het is de bedoeling dat je beide telefoons op elkaar aansluit met een usb-c-naar-lightning-kabel.

Een belangrijke kanttekening is dat de functie alleen beschikbaar is wanneer je WhatsApp voor de eerste keer opstart nadat je een nieuwe Samsung-telefoon hebt gekocht, of je huidige toestel terugzet naar de fabrieksinstellingen zodat de chat-app met een schone lei begint. Daarnaast is versie 3.7.22.1 van de Samsung Smart Switch-app vereist. WhatsApp op de iPhone dient minstens versie 2.21.160.17 te zijn, en op Android heb je minimaal versie 2.21.16.20 nodig.

Op de site van WhatsApp lees je verdere instructies.

Ook naar andere merken

Wat het overzetproces tot op heden lastig maakte, is dat WhatsApp back-ups op iOS in Apple's iCloud opslaat en op Android in Google Drive. Met de nieuwe methode worden beide clouddiensten omzeild.

Vanwege de huidige vereisten, is het meenemen van iOS-chats naar Android voor slechts een kleine groep WhatsApp-gebruikers weggelegd. Er wordt nog aan gewerkt om de importeer-optie ook naar andere Android-merken te brengen.