Samsung kondigt Galaxy A53 5G en Galaxy A33 5G aan

2022-03-17T15:11:01

2022-03-21T09:23:12

Samsung onthult donderdagmiddag officieel de Galaxy A53 5G en Galaxy A33 5G, twee redelijke betaalbare smartphones voor de midrange markt.

Een belangrijk onderdeel van beide smartphones is het camerasysteem. Zo hevelt de Zuid-Koreaanse fabrikant enkele functies over van de high-end Galaxy S-serie. Het quad-camerasysteem van de Galaxy A53 5G heeft een 64 megapixelcamera met optische beeldstabilisatie en VDIS-technologie, waardoor je opnames scherp en stabiel kunt maken. Voorop zit een selfiecamera van 32 megapixel.

De 5nm-processor zorgt ervoor dat je ook mooie foto’s maakt wanneer er weinig licht beschikbaar is. De verbeterde nachtmodus maakt automatisch maximaal twaalf afbeeldingen tegelijk. Dat moet afbeeldingen opleveren die onder meer minder ruis bevatten. En wil je video’s maken in een omgeving met weinig licht? De framerate van de Galaxy A-serie past zich automatisch aan.

Amoled-schermen op Galaxy A53 en A33

Het super amoled-scherm van 6,5-inch van de Galaxy A53 5G heeft een verversingssnelheid van 120 Hertz. De Galaxy A33 5G moet het doen met een super amoled-scherm van 6,4-inch en 90 Hertz (en dus beeldjes per seconde). De nieuwe Galaxy A-serie is uitgerust met een batterijduur van meer dan een dag en snelladen met een vermogen van 25 W.

Verder zijn de Samsung Galaxy A53 5G en Galaxy A33 5G uitgerust met stevig Corning Gorilla Glass 5-glasslaag op het scherm en een ip67-certificaat, voor water- en stofbestendigheid. Samsung levert geen oplader meer mee, volgens de fabrikant in het kader van duurzaamheid. Dat betekent dat je daar dus zelf voor moet zorgen.

Daarnaast zet Samsung in op duurzaamheid door de toestellen lang van software-updates te voorzien. Beide smartphones garanderen tot vier generaties One UI- en Android OS-upgrades en tot vijf jaar beveiligingsupdates. Dat is veel meer dan Android-fabrikanten over het algemeen aanbieden. Zulke ontwikkelingen zijn tevens enkel toe te juichen.

Prijs en beschikbaarheid

De Galaxy A53 5G is in de kleuren Awesome Black, Awesome Blue en Awesome Peach vanaf 1 april verkrijgbaar voor verkoopadviesprijzen van 449 euro. Je krijgt dan 6 GB aan werkgeheugen (ram) en 128 GB aan interne opslagruimte (rom). Voor 509 euro krijg je 8 GB ram en 256 GB rom.

De Galaxy A33 5G is in Awesome Black, Awesome Blue en Awesome Peach vanaf 22 april verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van 369 euro (6 GB ram en 128 GB rom). Als je een (pre-)order plaatst voor de Galaxy A53 5G, dan krijg je Galaxy Buds Live cadeau. Alle telefoons zijn tot slot uitgerust met een octacore-processor, geklokt op maximaal 2,4 GHz.