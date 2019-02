Samsung onthult 1 TB interne opslag voor smartphones

2019-01-30T10:50:00

2019-01-30T10:39:41

Samsung presenteert vandaag zijn nieuwe Universal Flash Storage-chip, die 1 TB aan interne opslag op smartphones mogelijk maakt. Door de hoge schrijf- en leessnelheid zijn grote bestanden tevens in rap tempo over te zetten.

De vorige versie van deze chip had een capapiteit van 512 GB en is in de duurste versie van de Galaxy Note 9 terug te vinden. Mogelijk steekt Samsung de 1 TB-chip als eerste in zijn aankomende Galaxy S10-toestel. De onthulling daarvan wordt eind februari tijdens de Mobile World Congress verwacht.

Wat heb je aan zoveel opslag op een telefoon? De meeste high-end-modellen laten je tegenwoordig 4K-video's schieten, en die nemen veel ruimte in. Volgens Samsung passen er 260 4K-video's (met een lengte van 10 minuten) op deze chip. Heb je daar niet genoeg aan, dan zou je nog een sd-kaartje van maximaal 512 GB erbij kunnen prikken.

Kost dat?

De Galaxy S10 schijnt overigens ook 12 GB aan werkgeheugen te hebben. Deze duurste configuratie (1 TB / 12 GB) zou voor zo'n 2000 euro over de toonbank gaan. Het is nog maar kort geleden dat we collectief achterover sloegen van de prijs van de iPhone X, de eerste telefoon die duurder dan 1000 euro was. Mochten de S10-geruchten kloppen, dan gaat Samsung daar lachend overheen.