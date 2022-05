Samsung T7 Shield: Externe ssd kan tegen stootje

2022-05-24T14:00:00

2022-05-24T08:46:55

Wanneer je vaak bestanden uitwisselt met een extern opslagmedium, dan wil je uiteraard dat deze tegen een stootje kan. De Samsung T7 Shield dankt zijn naam daaraan.

Deze externe ssd heeft een extra stevige behuizing en is IP65-geretificeerd. Geen man overboord als je er een glas water over morst, of als de drive van je bureau kukelt. Zolang de val niet vanaf hoger dan 3 meter is, althans.

Opslagruimte en prijs

Kies uit 1 of 2 TB opslagruimte en de kleuren zwart, wit of blauw. De vanafprijs is 169,99 euro. Onze collega's van Computer!Totaal hebben deze ssd reeds uitgebreid getest. Lees hun oordeel in deze Samsung T7 Shield review.