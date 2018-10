Schadevergoeding voor slachtoffers Yahoo-hack

2018-10-24T10:06:00

2018-10-24T10:03:33

Yahoo betaalt in totaal een schadevergoeding van 50 miljoen dollar uit aan Amerikaanse slachtoffers van de grote hack op Yahoo-diensten, waarbij tussen 2013 en 2014 de accountgegevens van maar liefst drie miljard gebruikers werd buitgemaakt.

Pas in 2016 kwam voor het eerst naar buiten dat er destijds sprake was geweest van een cyberaanval. Later bleek dat álle Yahoo-accounts waren getroffen, e-mailadressen en wachtwoorden lagen daardoor op straat. Maar van een deel van de gebruikers werd ook persoonlijkere informatie gestolen.

Compensatie

Het leidde in de Verenigde Staten tot een zogeheten class action lawsuit. 200 miljoen gedupeerden sloten zich daarbij aan en eisten compensatie van Yahoo, die ze nu ook krijgen. Verder krijgen ze gratis toegang tot een (normaliter betaalde) online dienst die gespecialiseerd is in hulp bij identiteitsfraude. Yahoo dient tevens de juridische kosten op zich nemen.