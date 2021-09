Schrijf je in voor de gratis webinar Kennismaken met Windows 11

Windows 11 staat voor de deur en speciaal daarom organiseert Tech Academy een gratis webinar: Kennismaken met Windows 11. In deze webinar krijg je een eerste kennismaking met het nieuwe besturingssysteem van Microsoft. Lees het artikel om er achter te komen hoe je je kunt inschrijven!

Gratis Windows 11 webinar: Kennismaken met Windows 11

De aankondiging van Windows 11 zorgde deze zomer voor nogal wat verwarring. Windows 10 zou immers de laatste versie van Microsofts besturingssysteem zijn. Desondanks is Windows 11 een fonkelnieuw programma dat enerzijds voortborduurt op Windows 10, maar her en der ook flink op de schop is gegaan. Niets bleef wat dat betreft onaangeroerd. De Microsoft Store is verbeterd, de koppeling met Android-smartphones verloopt een stuk soepeler en – niet onbelangrijk – de beveiliging is enorm opgekrikt. Vanaf 5 oktober wordt Windows 11 officieel gelanceerd, maar in onze nieuwe gratis webinar Kennismaken met Windows 11 krijg jij nu alvast een exclusieve eerste blik op het systeem. Je leert niet alleen wat Windows 11 kan, maar ook hoe je het zelf als een van de eerste consumenten kunt gebruiken. Schrijf je daarom snel in op een van de beschikbare data! Het aantal plekken is beperkt.

Voor wie?

Deze webinar is voor de enthousiaste Windows-gebruiker. Ben je veel bezig met Windows (of dat nu voor je werk is of hobbymatig) en wil jij bij de officiële release meteen aan de slag met Windows 11, zonder dat je verrast wordt door alle nieuwe mogelijkheden? Dan is deze webinar geschikt voor jou!

Waar gaat deze webinar over?

We nemen je tijdens deze uitgebreide webinar mee langs een aantal belangrijke facetten van Windows 11. We wijzen je uiteraard op alle nieuwe functionaliteiten, maar we gaan nóg een stap verder. We laten zien hoe je de bèta van Windows 11 stap voor stap kunt installeren.

Je leert daarbij precies welke specificaties je nodig hebt voor dit systeem, hoe je het installeert en welke functies je kunt gebruiken. In aanloop naar deze webinar sturen we alle inschrijvers bovendien vast exclusief wat handige informatie, zoals een overzicht van alle sneltoetsen. Zo ben je helemaal voorbereid en kun je eigenhandig aan de slag met Windows 11!

Deze onderdelen komen aan bod:

Verschillende versies

Systeemvereisten

Back-up maken

Installeren

Configuratie

Beveiliging

Geavanceerde opties