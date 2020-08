Sega Astro City Mini: Arcadekastje vol games

2020-08-04T14:00:00

2020-08-04T09:10:46

Sega komt met een nieuwe miniconsole, in ieder geval in Japan. De Astro City Mini is in feite een hele kleine arcadekast met zes knoppen, een joystick en een hoofdtelefoonaansluiting.

Het apparaatje heeft ook een micro-usb-poort voor stroom, twee usb-a-poorten en een hdmi-uitgang om het beeld op groot scherm af te spelen. Je kunt natuurlijk ook gamen op het kleine ingebouwde schermpje.

Tientallen games

De Astro Mini heeft 36 games vooraf geïnstalleerd, waaronder Altered Beast en Dark Edge. Het is nog niet duidelijk of de miniconsole in Nederland verschijnt. De buitenlandse adviesprijs is 120 dollar.