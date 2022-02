Slim huis komt samen in Samsung Home Hub

2022-02-15T10:00:00

2022-02-14T16:09:54

Zoveel slimme apparaten, zoveel verschillende apps om ze te bedienen. Onhandig, en daarom werkt Samsung aan deze Home Hub.

Bedoeling is dat hierin alle met-internet-verbonden-gadgets op één centrale plek samenkomen. Aansturen werkt vervolgens via het touch-scherm of door spraakcommando's, Bixby is hiervoor van de partij.

Ook andere merken

In eerste instantie worden alleen producten met SmartThings-technologie van Samsung zelf ondersteund, maar de fabrikant wil het platform ook openstellen voor apparatuur van andere merken.

Of de Home Hub straks ook wereldwijd wordt verkocht, is nog niet duidelijk. Eerst is thuisland Zuid-Korea aan de beurt.