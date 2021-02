Slim slot op de deur: Win een Bold Smart Lock met Bold Connect

2021-02-02T09:44:00

2021-02-02T09:43:19

Dankzij de Bold Smart Lock hoef je nooit meer je sleutels te zoeken. Dit slot opent namelijk via een app op je smartphone. Met deze Bold-app regel je ook wie er nog meer sleutelloos toegang krijgt tot je woning, zoals familieleden.

De Bold Connect is daarnaast een nieuw, optioneel kastje dat in verbinding staat met je wifi-netwerk. Ben je zelf niet thuis, dan is iemand als de postbezorger hierdoor ook op afstand binnen te laten.

Zonder telefoon is het slimme slot nog met een pincode te openen en het plaatsen is binnen enkele minuten gepiept. Controleer voor de zekerheid op de site van Bold of de Bold Smart Lock in je deur past; grote kans van wel!

Hebben? Hebben!

Van Bold mogen we eenmaal de combinatie Bold Smart Lock (t.w.v. 199 euro) + Bold Connect (t.w.v. 99 euro) weggeven. Kans maken? Laat dan hier je gegevens achter.