Slimme bril van Facebook en Ray-Ban filmt wat je voor je ziet

2021-09-10T09:57:00

2021-09-10T09:52:29

Facebook waagt zich samen met Ray-Ban aan een slimme bril, die verbonden is met je smartphone en twee camera's voorop heeft om korte video's mee op te nemen. De beelden deel je vervolgens snel op sociale media. Een gedurfd product voor een bedrijf dat qua privacyvraagstukken niet het beste imago heeft.

De Ray-Ban Stories-bril (ook te koop als zonnebril) bezit aan weerszijden van de glazen twee 5 megapixel-cameraatjes in het frame, die recht vooruit filmen of fotograferen. Op video's zit een limiet van 30 seconden per opname. Op het interne geheugen passen 30 filmpjes en 500 foto's. Ze zijn op sociale media te delen via de nieuwe Facebook View-app.

Zodra je opneemt, brandt er een gekleurd ledlampje zodat omstanders weten dat ze mogelijk in beeld zijn. Verder doet Facebook vooral een beroep op goed fatsoen. "Stop met filmen als mensen daarom vragen", stelt het bedrijf bijvoorbeeld op de bijbehorende informatiepagina. Zo ook 'Film geen gevoelige informatie zoals pincodes" en "Zet de bril uit in privéruimtes zoals kleedkamers".

Het starten van een opname of het schieten van een foto kan op twee manieren. Er zit een fysieke knop op één van de brillenpootjes en daarnaast luistert de interne Facebook Assistant naar spraakcommando's. In de pootjes zitten speakers en microfoons zodat je er ook muziek mee kunt luisteren, dan wel bellen. Bose bracht eerder ook al zonnebrillen met ingebouwde speakers op de markt.

Verschillen en overeenkomsten

De vergelijking met Google's geflopte Glass-bril is snel gemaakt. Toch is dat niet helemaal terecht, omdat de Google Glass vooral ook op augmented reality inzette. Virtuele beelden werden over de werkelijkheid geprojecteerd, zodat je o.a. tijdens het navigeren een routebeschrijving voor je zag. De Ray-Ban Stories biedt deze functionaliteit niet.

Meer overeenkomsten zijn er met de Spectacles-brillen van Snapchat, hoewel de nieuwste generatie daarvan wel ook inzet op AR. De slimme bril van Facebook en Ray-Ban is te koop met verschillende monturen. Prijzen starten vanaf 329 euro.