Slimme verrekijker Swarovski helpt vogels te identificeren

2021-07-20T10:00:00

2021-07-20T09:41:58

De Swarovski Digital Guide (dG) is een slimme verrekijker die helpt bij het herkennen van vogelsoorten en andere dieren. Dat werkt als volgt.

Er zit een 13mp-camera in verwerkt voor het schieten van foto's en video's, en waarmee tot acht maal in te zoomen is. Die beelden zet je vervolgens via wifi over naar een smartphone-app als Merlin Bird ID, waarin hetgeen je gespot hebt wordt geïdentificeerd.

Prijs

De technologie maakt onderscheid tussen meer dan 7500 soorten gevederde vrienden. Er hangt wel een stevig prijskaartje aan het apparaat. De kostprijs is namelijk 1850 euro.