Smartphone met vier camera’s: De Samsung Galaxy A9

2018-10-11T12:34:18

2018-10-11T12:43:01

De Samsung Galaxy A9 en de Samsung Galaxy A7 smartphones zijn vandaag gepresenteerd. Vooral de Galaxy A9 valt op, omdat de smartphone is uitgerust met vier camera’s aan de achterzijde.

In 2018 zetten smartphonemakers erg in op smartphonecamera’s. Door meerdere lenzen te combineren, zoals groothoeklenzen en telelenzen zijn de smartphones in staat veelzijdigere foto’s te maken. Ook kan er diepte worden ingeschat, wat foto’s met scherptediepte- (of bokeh-)effect gemaakt kunnen worden. Al eerder dit jaar verscheen de Huawei P20 Pro, met drie lenzen aan de achterzijde. De Galaxy A9 overtroeft dit, met vier camera’s aan de achterkant.

Quadcam

De vier camera’s aan de achterkant van de Samsung Galaxy A9 bestaan uit een gewone 24 megapixellens, een 8 megapixel groothoeklens, een 10 megapixel telefotolens en een 5 megapixel bokeh-lens. Hierdoor kun je foto’s in drie zoomniveaus maken, terwijl de laatstgenoemde vijfmegapixellens de diepte inschat. Maar waarom de functie van de bokeh-lens niet door een van de andere drie camera’s opgepikt kan worden is wat onduidelijk.

Uiteraard zit er aan de voorzijde ook een selfiecamera. Waardoor er in totaal zelfs vijf lenzen op de Galaxy A9 aanwezig zijn.

Galaxy A-serie

De Galaxy A-serie is de middenklasse smartphoneserie van Samsung. Deze Galaxy A9 is wel wat duurder dan zijn voorgangers: 600 euro. Qua verdere bouw specificaties valt de A9 weinig weinig op. De A9 lijkt op een S9, maar dan zonder afgebogen scherm. De Snapdragon 710 processor is niet de krachtigste, maar de accu is wel weer wat groter (3720 mAh).

Galaxy A7

Tevens presenteerde Samsung de Galaxy A7. Deze smartphone heeft ‘slechts’ drie camera’s aan de achterkant. Dezelfde groothoeklens, telelens en bokeh-lens, alleen de telefotolens is niet aanwezig. Verder zijn de specificaties van dit toestel wat minder dan de A9. De Galaxy A7 kost zo’n 350 euro.

Beide smartphones draaien vreemd genoeg niet op de nieuwste Androidversie, maar werken op Android 8 met Samsung’s eigen skin.

Verkrijgbaarheid

De Samsung Galaxy A9 is vanaf november verkrijgbaar in het roze, zwart en blauw, voor zo’n 600 euro. De 350 euro kostende Galaxy A7 kun je in oktober kopen in de kleuren zwart, goud en blauw.