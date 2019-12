Smartphone wordt Switch met Razer Junglecat

2019-12-10T10:00:00

2019-12-10T08:59:06

Controllers voor smartphones zijn er bij de vleet, maar Razer pakt het met zijn Junglecat-model net even anders aan.

Hier past de mobiel namelijk tussen de twee helften in, een effect dat sterke overeenkomsten met de Nintendo Switch heeft. Nu is het alleen wel zo dat niet elke smartphone er zomaar in past.

Geschikt voor...

Er is enkel ondersteuning voor de Razer Phone 2, Huawei P30 Pro en de Samsung Galaxy S10+. Voor alle andere telefoons zijn beide delen van de controller in een aparte houder te steken, zodat ze één geheel vormen. De adviesprijs is 119,99 euro.