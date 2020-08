Smartphoneverkoop blijft tegenvallen door coronacrisis

2020-08-26T11:20:00

2020-08-26T11:21:27

In het tweede kwartaal van 2020 daalde de verkoop van smartphones wereldwijd met 20 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Een nieuw toestel is door de coronacrisis voor minder mensen een prioriteit, meldt marktanalist Gartner.

De daling werd al eerder ingezet. In het eerste kwartaal van het jaar werden er ook al een vijfde minder telefoons verkocht. Opnieuw is Samsung de grootste 'verliezer', deze fabrikant verkocht meer dan een kwart minder smartphones. Ook de verkopen bij Xiaomi en Oppo vielen flink tegen. De verkoopcijfers van Apple daarentegen bleven redelijk stabiel. De iPhone-maker leverde maar 0,4 procent in.

Huawei gelijkop met Samsung

Huawei is een geval apart. Hoewel er ook minder interesse is in smartphones van dit merk, slaagde men er wel in om bijna evenveel smartphones als Samsung te verkopen. Aangezien Samsung al jarenlang veruit het populairste smartphonemerk ter wereld is, mag de Chinese fabrikant zeker tevreden zijn.

Huawei heeft het succes wel grotendeels aan thuisland China te danken. Bijna de helft van alle smartphones die in China zijn verkocht, zijn van Huawei. Buiten de landsgrenzen heeft Huawei minder succes. Vanwege het handelsconflict met de Verenigde Staten worden toestellen hier zonder Google-apps verkocht, waardoor potentiële kopers vaker uitwijken naar andere Android-merken.