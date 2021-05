Smartphoneverkoop trekt aan, maar Huawei blijft achter

2021-04-30T10:18:00

2021-04-30T10:18:28

De wereldwijde verkoop van smartphones zit weer in de lift. Het afgelopen kwartaal zijn 347 miljoen toestellen verkocht en onder meer Samsung, Apple en Xiaomi profiteren daarvan. Huawei zakt daarentegen telkens verder weg.

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van Canalys. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden, meet de onafhankelijke marktanalist een groei van 27 procent. Begin vorig jaar was het dan ook bijzonder treurig gesteld met de verkoop van mobiele telefoons. De coronapandemie sloeg wereldwijd toe, met voor veel mensen financiële onzekerheid tot gevolg.

De aanschaf van luxe gadgets zoals smartphones was daardoor even geen prioriteit meer. Wellicht investeerde men het geld vanwege het massale thuiswerken liever in een goede nieuwe laptop, want die apparaten gingen wel als zoete broodjes over de toonbank.

Xiaomi's inhaalrace

Intussen krabbelt de markt weer op en vooral Xiaomi blijkt de afgelopen maanden een uitschieter. Het Chinese bedrijf verkocht 62 procent meer smartphones dan een jaar geleden en eindigt daardoor op de derde plek in de ranglijst van populairste merken.

Samsung en Apple blijven respectievelijk de nummer 1 en 2. Apple zag een flinke groei van 41 procent, mede door het succes van de iPhone 12. Samsung-telefoons werden 28 procent vaker verkocht. Oppo en Vivo ronden de top 5 af.

Hoogtijdagen Huawei voorbij

Huawei meette zich twee jaar terug nog met de grootsten en hield zelfs een poosje een nek-aan-nek-race met Samsung voor de eerste plaats. Dit keer zakt het merk weg naar de zevende plek. Tegelijkertijd rapporteerde het bedrijf een winstverlies van 16,5 procent, wat alles te maken heeft met de opgelede Amerikaanse sancties.

De vraag naar Huawei-telefoons is minder groot omdat er geen Google-apps op mogen staan en de productie van nieuwe toestellen loopt vertraging op omdat Huawei ook daar vooralsnog afhankelijk is van Amerikaanse technologie. Alle hardware en software moet uiteindelijk in China zelf gemaakt worden, maar zover is het nog niet.

LG zwaait af

Canalysis staat ook nog even stil bij LG's exit uit de smartphone-industrie. Volgens de onderzoekers bewijst dit dat merken vooral op prijs met elkaar concurreren en dat hardware-verschillen er minder toe doen. LG zette de laatste tijd juist vooral in op wat duurdere modellen met een unieke insteek, zoals de LG Wing met zijn draaiende scherm. Maar dat kon het tij niet keren.

LG trok vooral nog Amerikaanse klanten aan. 80 procent van de verkochte LG-telefoons werden vorig jaar in de Verenigde Staten verkocht. Hoewel er nu geen nieuwe LG-smartphones meer worden gemaakt, krijgen recent uitgebrachte modellen de komende jaren wel nog updates.