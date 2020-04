Smartwatch waarschuwt: was je handen!

2020-04-15T09:39:00

2020-04-15T09:38:18

Smartwatches die op WearOS draaien, sturen dragers sinds kort om de drie uur een melding met de boodschap om de handen te wassen. Dit als geheugensteuntje tijdens de coronacrisis.

Het coronavirus kan zich via handen verspreiden. Zeker omdat mensen nogal eens (vaak onbewust) aan hun gezicht zitten. Daarom is het van belang om vaak en goed je handen te wassen. Vaker dan normaal voor velen en daarom wil het er nog wel eens bij in schieten. Je Wear OS-smartwatch kan daar voortaan bij helpen, wanneer je versie 5.4.0 van de klok-app er op hebt staan.

Extra lang

Het horloge geeft elke drie uur een seintje: was je handen. Met de tip dat het wel van belang is dat je dit met zeep doet. Een timer telt af van 40 seconden, zodat je zeker lang genoeg aan het wassen bent. Overigens is 40 seconden best wel lang. Het RIVM raadt 20 seconden handen wassen aan. Wil je niet telkens gestoord worden door de melding, dan kun je de optie ook uitzetten.