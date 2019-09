Snapchat maakt informatie advertenties politieke campagnes openbaar

2019-09-17T10:42:00

2019-09-17T10:51:31

Snapchat probeert transparanter te zijn naar aanloop van de presidentsverkiezingen van 2020. Het bedrijf heeft een bibliotheek vrijgegeven met gegevens over betaalde politieke campagnes. Het is een overzicht met informatie over wie betaald heeft voor de campagnes en voor welk publiek de advertentie bedoeld was.

Via deze website kun je Excel-sheets ophalen voor het jaar 2018 en 2019. In de sheets zijn de namen en adressen van de kopers te zien, de datum van de campagne en er is te zien hoeveel geld er is gespendeerd voor de campagne. Politieke grootmachten als Donald Trump staat op de lijst maar ook mensenrechtenorganisatie Amnesty International is aanwezig op de lijst.

Meer transparantie grote mediabedrijven

Snapchat haakt in op het feit dat andere grote media bedrijven als Facebook zich transparanter opstellen. Met de inmenging van Rusland op Twitter en Facebook tijdens de campagne van Trump in 2016, trachten de grote mediacorporaties zich nu wat opener op te stellen. Facebook kondigde eerder al aan hun regels omtrent advertenties aan te scherpen. Zo moeten mensen die de advertentie willen draaien ook daadwerkelijk geautoriseerd worden voor de campagne. Twitter kondigde het Ads Transparency Center aan. Met deze tool kun je bijvoorbeeld bekijken wie de advertenties hebben gekocht en voor welke doelgroep.