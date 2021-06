Snelheidsverdubbeling voor Seagate One Touch SSD

2021-06-10T14:00:00

2021-06-10T10:28:05

Seagate's One Touch SSD heeft een overdrachtssnelheid van 1.030 MB/s, wat meer dan het dubbele is van zijn gelijknamige voorganger uit 2019. Die bleef namelijk steken op 400 MB/s.

Het externe schijfje is zeer compact en weegt slechts 74 gram. Die neem je dus wel zo makkelijk overal mee naartoe. De opslagcapaciteit is 500 GB, 1 TB of 2 TB. Respectievelijk kosten ze 95 euro, 160 euro en 290 euro.

Ook voor smartphones

De ssd is niet alleen geschikt voor Windows en Macs, maar is via usb-c ook aan een Android-smartphone te koppelen. Zo maak je back-ups van je mobiele foto's en video's naar een fysieke gegevensdrager.