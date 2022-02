Sonic the Hedgehog nu ook in Lego vereeuwigd

2022-02-01T10:00:00

2022-02-01T09:12:03

Na Mario is het nu de beurt aan Sonic the Hedgehog om als gamefiguur in een Lego-bouwset te schitteren. De Green Hill Zone bestaat uit 1125 steentjes en is gebaseerd op het eerste level uit de eerste Sonic-game.

Met deze game zocht Sega begin jaren '90 de concurrentie met Nintendo. Een even groot succes werd het nooit, maar Sonic heeft nog altijd een grote schare fans. Ook draait er binnenkort een tweede Sonic-speelfilm in de bioscoop.

Gouden ringen

Een looping, gouden ringen en een werkende trampoline ontbreken uiteraard niet in deze Lego-set. Maak er maar vast ruimte voor vrij, want eenmaal af meet het resultaat 36 cm breed en 17 cm hoog. De kostprijs is 69,99 euro.