Sonos Move is draadloze speaker met wifi en bluetooth

2019-09-05T15:00:00

2019-09-05T15:46:23

Sonos heeft met de Sonos Move officieel zijn eerste draadloze speaker onthuld. De Move werkt met bluetooth en wifi, ondersteunt twee spraakassistenten en heeft een accuduur van maximaal tien uur.

Je kan de Move direct voorbestellen en op 24 september wordt hij uitgeleverd. De adviesprijs van de speaker is 399 euro. Hiermee is hij duurder dan de Sonos One (209 euro). Het prijsverschil uit zich op meerdere vlakken. Zo heeft de Move een grotere behuizing met betere speakers, is hij water- en stofbestendig (IP56) en werkt hij ook zonder kabel in het stopcontact. Een primeur voor Sonos, net als de aanwezigheid van bluetooth zodat je niet gebonden bent aan een wifinetwerk.

Accu

De Move is standaard aangesloten op het meegeleverde dockingstation dat de batterij van de speaker op 100 procent houdt. Met één beweging haal je de speaker uit het dock en zet je hem ergens anders binnen of buiten neer. De ingebouwde accu houdt het tot tien uur vol, aldus Sonos. Daarna zet je de speaker terug in het dockingstation en laadt de accu binnen twee uur volledig op.

Knoppen achterop

Als je het dockingstation niet bij de hand hebt, kan je de accu ook opladen met een usb-c-oplader. Op de achterkant van de speaker zit namelijk een usb-c-poort met ondersteuning voor het breed ondersteunde Power Delivery (PD)-protocol. Achterop vind je ook knoppen om de speaker aan- en uit te zetten, te wisselen tussen wifi en bluetooth en de microfoon in- en uit te schakelen.

Spraakassistenten

De bovenkant van de Sonos Move is aanraakgevoelig en heeft meerdere knoppen voor afspelen/pauzeren en volumebediening. Dit paneel ken je wellicht van oudere Sonos-speakers. De speaker ondersteunt Airplay 2 en de stemassistenten Google Assistent en Amazon Alexa (niet in Nederland), features die ook beschikbaar zijn op bijvoorbeeld de Sonos One.

De Sonos Move weegt 3 kilo en meet 24 x 16 x 12,6 centimeter.